Для этого привлекли самую засекреченную субмарину "Сивулф"

Самую засекреченную американскую подлодку ВМС США "Сивулф" снова сфотографировали у европейского берега. Субмарину видели в Шотландии на пути в главную базу Королевского флота Великобритании в Фаслейне. До этого субмарина "засветилась" в норвежском Тромсе, где участвовала в секретных разведывательных миссиях.

Экипаж американской подлодки может интересовать только корабли и субмарины Северного флота, а также испытания новейших видов вооружений и деятельность российских военных специалистов а Арктике. До этого командование США провозгласило Арктику стратегически важным для себя регионом, намекая, что не даст России единолично использовать Северный морской путь. Кроме того, американцев сильно беспокоит активность российских подлодок специального назначения, которые, по мнению Пентагона, могут повредить подводные коммуникации в Северной Атлантике или установить на нем разведывательное оборудование.

"Сивулф" является самой тихой американской подлодкой. Ее задача – выслеживать субмарины противника и уничтожать их. Также эти лодки очень опасны для кораблей. Изначально ВМС США хотели заказать 29 подлодок этого проекта, но из-за их дороговизны пришлось остановиться лишь на трех.

"Сивулф" могут долго находиться под толстым арктическим льдом, поэтому именно их направляют поближе к русским. "Вирджиния" для Арктики приспособлены хуже.

Как считает журнал The Drive, появление засекреченной американской подлодки у берегов Европы связано с ухудшающимися отношениями между Россией и НАТО, а также серьезными разногласиями между Вашингтоном и Москвой в Сирии.