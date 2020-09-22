СМИ: корабли НАТО помогли черноморским морякам

СМИ: корабли НАТО помогли черноморским морякам
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Альянс максимально приблизил учения к реальным боевым действиям

Корабли НАТО в Черном море помогли российским морякам отработать учебно-боевые задачи, так как вошли в те места, где есть полигоны. Поэтому российское командование сумело "убить двух зайцев" – отработало противодействие кораблям НАТО, а заодно и припугнуло силы альянса.

Об этом в интервью РИА ФАН заявил капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Россия оповестила американцев, что Черное море – российская вотчина, и это надо иметь в виду.

Ранее некоторые российские СМИ сообщили, что более 20 кораблей ВМФ заблокировали натовские корабли и "деморализовали" их экипажи. Однако официально Минобороны РФ об этом не заявляло, никак не прокомментировали эту ситуацию в альянсе, который обычно сразу же выпускает пресс-релиз в подобных случаях.

В Минобороны ранее сообщали, что в ходе учений "Кавказ-2020" в Черное море вышли более 20 кораблей и катеров ЧФ. В частности, это флагман – ракетный катер "Москва", сторожевик "Пытливый", малые ракетные корабли "Вышний Волочок" и "Орехово-Зуево". Принимают участие в маневрах и большие десантные корабли, а во вторник по условным кораблям противника отстрелялись ракетные катера "Ивановец" и Р-60, а до этого подлодку условного противника уничтожали "Муромец", "Суздалец", "Касимов" и "Ейск" Черноморского флота при поддержке Бе-12 и вертолетов Ка-27ПЛ.

Информация о блокировке могла быть вбросом. Экипажи российских, американских и британских кораблей действуют в Черном море в соответствии с принятыми международными правилами.

Александр ИЛЬИН

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