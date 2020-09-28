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В США на учениях в Аризоне уничтожили сразу несколько объектов противника, раскрашенных под российские зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". При этом американцы использовали новейшие системы, чтобы поразить цели не рискуя потерять технику.
Как пишет издание Defense One, огонь велся с беспилотников и из гаубиц Extended Cannon Artillery (ERCA), которые наводились на цели спутники и вертолеты, имитирующих самолет-разведчик будущего – Future Attack Reconnaissance Aircraft (FARA).
Космический аппараты засекли системы ПВО, а затем передали координаты на наземную станцию обработки данных Tactical Intelligence Targeting Access Node (TITAN), расположенную в более чем тысяче километров от района проведения учений.
Затем TITAN отправила данные на полигон Юма в Аризоне, где гаубицы открыли огонь и уничтожили "Панцири". Параллельно вертолет обнаружил командный пункт и передал координаты уже беспилотнику Grey Eagle. Цель уничтожили ракетой "Хеллфайер" с рекордно низкой высоты 91 метр.
Ранее на учениях американцы умудрились сбить из 155-мм гаубицы мишень, имитировавшую крылатую ракету также на небольшой высоте. Военные опубликовали видео с учений.
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