Он сам нажимал педали и щелкал переключателями

США реализуют программу беспилотных самолетов. Как пишет специализированное издание C4ISRNET, исследовательская лаборатория ВВС снова отправила в небо пилота-робота ROBOpilot. Испытания проходили на полигоне Дагвей в штате Юта. Судя по фото, в кабине летавшего самолета не было никого: только подключенное оборудование, которое и щелкало тумблерами, нажимало педали и управляло штурвалом.

В дополнение к собственному внутреннему GPS и инерциальному измерительному устройству, робот сканировал приборы на приборной панели, мгновенно обрабатывал информацию с помощью компьютера и самостоятельно управлял самолетом, практически, как живой пилот. Насколько сложным был полет на Cessna 206, не сообщается, но продолжался он почти два с половиной часа.

Разработчик уверяет, что ROBOpilot прекрасно справляется, а при желании его можно убрать и вернуть кресла для пилотов. Тем не менее, в прошлом году был инцидент с не очень мягкой посадкой, и программа затормозилась. Однако она идеально вписывается в концепцию беспилотников с искусственным интеллектом, поэтому ей пророчат большое будущее.