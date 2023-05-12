Россиянам сообщили о новом решении властей по частичной мобилизации

Россиянам сообщили о новом решении властей по частичной мобилизации
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Освобождать от призыва неслуживших не будут

Российское правительство не поддержало инициативу об освобождению от призыва в рамках частичной мобилизации людей, которые ранее не проходили военную службу. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на двух участников заседания, которые принимали участие в рассматривании вопроса.

Освобождать россиян от частичной мобилизации предлагали на основании заявления президента о том, что граждане без необходимого опыта не попадают под призыв. Создатели инциативы подчеркивали, что этот пункт не был включен в открытую версию указа. 

Как отметили в правительственной комиссии в обосновании отказа, защита собственного государства является долгом и обязанностью каждого гражданина страны. И при рисках возникновения угроз нецелесообразно расширять перечень ограничений для призыва – мобилизационные резервы должны быть готовы к быстрому реагированию, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Ведомости
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