Россиянам сообщили о новом решении властей по частичной мобилизации

Освобождать от призыва неслуживших не будут

Российское правительство не поддержало инициативу об освобождению от призыва в рамках частичной мобилизации людей, которые ранее не проходили военную службу. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на двух участников заседания, которые принимали участие в рассматривании вопроса.

Освобождать россиян от частичной мобилизации предлагали на основании заявления президента о том, что граждане без необходимого опыта не попадают под призыв. Создатели инциативы подчеркивали, что этот пункт не был включен в открытую версию указа.

Как отметили в правительственной комиссии в обосновании отказа, защита собственного государства является долгом и обязанностью каждого гражданина страны. И при рисках возникновения угроз нецелесообразно расширять перечень ограничений для призыва – мобилизационные резервы должны быть готовы к быстрому реагированию, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".