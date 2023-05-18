Шойгу прибыл с проверкой в ЗВО

Глава оборонного ведомства заслушал доклад

Министр обороны Сергей Шойгу провери боевую подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа. Также он заслушал доклад главнокома Сухопутными войсками ВС РФ генерала армии Олега Салюкова.

Военных обучают офицеры, которые ранее принимали участие в СВО. Учения сконцентрированы на особенностях противодействия оружия западного производства, сообщает "Пятый канал".

Ранее министр комментировал сообщения о сбитом на Украине российском "Кинжале". По его словам, Россия даже не запускала такого количества ракет, которое якобы сбили ВСУ, указывает "Радио 1".