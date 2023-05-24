Неизвестные напали на российский корабль в Черном море

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Ночью российский разведывательный корабль "Иван Хурс" подвергся атаке. Во время прохождения пролива Босфор на него напали три беспилотника неизвестной принадлежности. Об этом сообщают источники, близкие к военному руководству.

По предварительным данным, корабль не получил повреждений. Атаку удалось успешно отбить.