Неизвестные напали на российский корабль в Черном море

Неизвестные напали на российский корабль в Черном море
Фото: Ministry of Industry and Trade o/www.globallookpress.com
Официального подтверждения информации нет

Ночью российский разведывательный корабль "Иван Хурс" подвергся атаке. Во время прохождения пролива Босфор на него напали три беспилотника неизвестной принадлежности. Об этом сообщают источники, близкие к военному руководству.

По предварительным данным, корабль не получил повреждений. Атаку удалось успешно отбить.

Источник: Telegram • Требует проверки
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