Китай начал поставлять военную технику России

Машины могут задействовать в работу в ближайшее время

Глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что чеченские подразделения получили в свое пользование партию на 100 боевых машин. Позже немецкие журналисты установили, что технику произвели в Китае, и это можно считать первым примером передачи вооружения со стороны Пекина, хотя до конца неизвестно, по каким каналам российские военные смогли все заполучить.

В арсенале подразделений из Чечни теперь китайские бронеавтомобили Shaanxi Tiger 4x4, или, как их обычно называют, "Тигры". Их производит компания Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Согласно техническим характеристикам, бронетранспортер вмещает в себя девять пехотинцев плюс два члена экипажа. Грузовое шасси автомобиля обладает повышенной проходимостью, что позволяет перемещаться по практически любым поверхностям без особых затруднений. На вооружении "Тигров" можно постявить пулеметы или гранатометы.

Известно, что машина предназначена для международного рынка, поэтому в теории она могла попасть в Россию из других стран. Если же сделка была исключительно коммерческой, то вряд ли бы ее совершили без одобрения официального Пекина.

Военные эксперты отмечают, что поставки военной техники российской армии были бы выгодными для Китая, поскольку так можно наглядно проверить ее боевые характеристики и улучшить при необходимости. А если бронемашина хорошо зарекомендует себя, то это наверняка повысит ее продажи на международном рынке.