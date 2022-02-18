Иммунолог опровергла слух об эффективности витамина D против ковида

Речь идет лишь об общих профилактических мерах, указала медик

Витамин D хоть и оказывает помощь в поддержке иммунной системы, действенной защитой против коронавируса не считается. Об этом рассказала иммунолог Ирина Ярцева.

Витамин D, отметила медик, можно применять в качестве дополнительной меры в виде закаливания или общего соблюдения режима работы и отдыха. Вкупе с такими действиями по укреплению организма он может оказать пользу, но панацеей против ковида его назвать точно нельзя, указала специалист для "Радио 1".

В самом начале пандемии, считает Ярцева, кто-то пустил об этом слух, и сейчас он активно поддерживается всеми подряд. Хотя витамин D полезен зимой – при соблюдении профилактической дозировки в 2 тысячи единиц в сутки.

Источник: Радио 1 ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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