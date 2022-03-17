Количество смертей составило 561

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом предоставил свежие данные о количестве выздоровевших, заболевших, и погибших от COVID-19. Так, за последние сутки побороли болезнь 112 614 человек. Всего за период пандемии врачам удалось вылечить 15 934 645 пациентов. Однако случаи заражений продолжаются. За минувшие 24 часа болезнь подхватили 34 819 россиян. За все время количество заболевших в России составило 17 484 257 человек.

Больше всего заражений выявили в Свердловской области – COVID-19 обнаружили у 1804 человек. Второе место занял Санкт-Петербург – там коронавирус диагностировали у 1560 пациентов. На третьей строчке расположилась Москва, где количество случаев заражения составило 1352.

К сожалению, люди продолжают умирать от коварной болезни. Так, за последние 24 часа от вируса скончались 561 человек. Всего за время пандемии коронавирус унес жизни 363 039 пациентов.