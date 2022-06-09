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Постепенно эпидемиологическая ситуация на территории Российской Федерации выправляется. Все меньше пациентов с COVID-19 нуждаются в специализированной помощи медицинских сотрудников. Однако люди все еще заражаются. Только за минувшие сутки в нашей стране выявили 3 774
новых носителя коронавирусной инфекции.
Чаще всего зараженных пациентов госпитализируют в Московской области. За сутки в больницы региона увезли 116 человек. На втором месте расположилась Москва, там стационарное лечение потребовалось 101 зараженным. Третье место – за Санкт-Петербургом, в городе госпитализировали 80 человек с диагнозом COVID-19.
При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 4 297 пациентов. К сожалению, коварный вирус оборвал жизненные пути 77 россиян.
К слову, несмотря на сложное экономическое положение, в медицинской сфере проблем нет. Как отмечает телеканал "360", Росздравнадзор исключает дефицит лекарств в России.
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