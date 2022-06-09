Статистика по коронавирусу в России на 9 июня

Статистика по коронавирусу в России на 9 июня
Фото: pexels.com
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Инфекция оборвала жизни 77 граждан

Постепенно эпидемиологическая ситуация на территории Российской Федерации выправляется. Все меньше пациентов с COVID-19 нуждаются в специализированной помощи медицинских сотрудников. Однако люди все еще заражаются. Только за минувшие сутки в нашей стране выявили 3 774 новых носителя коронавирусной инфекции.

Чаще всего зараженных пациентов госпитализируют в Московской области. За сутки в больницы региона увезли 116 человек. На втором месте расположилась Москва, там стационарное лечение потребовалось 101 зараженным. Третье место – за Санкт-Петербургом, в городе госпитализировали 80 человек с диагнозом COVID-19.

При этом за сутки медикам удалось полностью вылечить 4 297 пациентов. К сожалению, коварный вирус оборвал жизненные пути 77 россиян.

К слову, несмотря на сложное экономическое положение, в медицинской сфере проблем нет. Как отмечает телеканал "360", Росздравнадзор исключает дефицит лекарств в России.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
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