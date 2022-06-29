Скончались 54 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежую статистику по заболеваемости в России на 29 июня. За минувшие сутки прирост среди заболевших составил 3028, скончались 54, выздоровели 3 680 граждан.

Первое место в рейтинге среди регионов по заболеваемости за Москвой, где выявили за день 375 новых случаев. Далее следуют Петербург и Подмосковье – по 240 и 160 случаев за сутки соответственно.

С начала распространения пандемии в России выявили 18 427 133 случая, скончались 381 056, выздоровели 3 680 граждан.