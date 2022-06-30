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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей эпидемиологической ситуации в России на 30 июня. За минувшие в сутки в стране выявили еще 3 106 новых случаев, скончались 56, выздоровели3 255россиян.
Первое место среди регионов остается за Москвой с 361 заболевшим, далее идут Петербург и Московскоая область с 246 и 225 случаями.
С начала пандемии в России переболели 18 430 239 человек, умерли 381 112, выздоровели 17 858 217.
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