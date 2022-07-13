Вирус оборвал жизненные пути 42 человек

Согласно свежим данным, постепенно эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации нормализуется. В последние месяцы все меньше людей подхватывают опасную заразу. Однако жители нашей страны все же еще продолжают заражаться, так что полностью забывать о такой напасти, как COVID-19, пока рано. Так, за вчерашний день в стране обнаружили 3 929 новых носителей коронавируса.



При этом количество тяжелых случаев течения болезни остается на достаточно невысоком уровне. Самый высокий показатель – у Москвы, там в больницы забрали 166 зараженных. Второе место – заПодмосковьем, там специализированная поддержка медиков потребовалась 81 пациенту. Замыкает тройку антилидеров Северная столица, за сутки 61 петербуржцу потребовалась госпитализация.

При этом за сутки экспертам удалось поставить на ноги 3 363 инфицированных. К сожалению, коварная зараза унесла жизни 42 пациентов.