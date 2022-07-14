Статистика по коронавирусу в России на 14 июля

Статистика по коронавирусу в России на 14 июля
Frank Hoermann / SVEN SIMON/www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
Скончались 43 человека

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал сводку по текущей эпидемиологической ситуации в РФ на 14 июля. За минувшие в сутки вирус подхватили 4 238 граждан, выявлено 43 летальных исхода, излечились 3 090 россиян.

Первое место среди российских городов занимает Москва с 987 случаями, далее следуют Московская область и Петербург, где выявили 323 и 397 случаев за сутки соответственно.

С начала пандемии в России переболели 18 476 477 человек, умерли 381 754, выздоровели 17 900 518.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
новости партнеров

Власти Казахстана сделали заявление о России после инцидента с транзитом нефти

В Нур-Султане озвучили будущее отношений между странами

В России придумали радикальный способ прекратить обстрелы ВСУ из HIMARS

По Украине призвали нанести полномасштабный удар

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей