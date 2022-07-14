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Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал сводку по текущей эпидемиологической ситуации в РФ на 14 июля. За минувшие в сутки вирус подхватили 4 238 граждан, выявлено 43 летальных исхода, излечились 3 090 россиян.
Первое место среди российских городов занимает Москва с 987 случаями, далее следуют Московская область и Петербург, где выявили 323 и 397 случаев за сутки соответственно.
С начала пандемии в России переболели 18 476 477 человек, умерли 381 754, выздоровели 17 900 518.
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