Вирус продолжает обрывать жизни наших сограждан

Медицинские специалисты не перестают тревожиться из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в нашей стране. Люди стали все чаще болеть коварной коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки в нашей стране зарегистрирован 40 231 новый случай заражения.



Больше всего заболевших выявлено в Златоглавой. За 24 часа положительные тесты на COVID-19 сдали 9 414 москвичей. Следом за Москвой идет Санкт-Петербург, врачи Культурной столицы сообщили об 4 406 новых инфицированных. Далее – Московская область, там заболели еще 2 114 местных жителей.

При этом за сутки врачам удалось излечить от инфекции 32 876 пациентов. К сожалению, за тот же период COVID-19 оборвал жизни 72 человек.