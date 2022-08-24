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Медицинские специалисты не перестают тревожиться из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в нашей стране. Люди стали все чаще болеть коварной коронавирусной инфекцией. Только за минувшие сутки в нашей стране зарегистрирован 40 231
новый случай заражения.
Больше всего заболевших выявлено в Златоглавой. За 24 часа положительные тесты на COVID-19 сдали 9 414 москвичей. Следом за Москвой идет Санкт-Петербург, врачи Культурной столицы сообщили об 4 406 новых инфицированных. Далее – Московская область, там заболели еще 2 114 местных жителей.
При этом за сутки врачам удалось излечить от инфекции 32 876 пациентов. К сожалению, за тот же период COVID-19 оборвал жизни 72 человек.
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