Статистика по коронавирусу в России на 10 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 10 сентября
Carsten Koall/www.globallookpress.com
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Скончались 97 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации в стране на 10 сентября. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 97 человек, подхватили вирус 53 486, выздоровели46 023 россиянина.

Первое место среди регионов по суточному приросту остается за Москвой с 6 325 случаями, далее следуют Петербург и Московская область – там выявили 3427 и 1801 заболевшего за сутки.

С начала пандемии в России выявили 20 013 781 случай, умерли 385 262, выздоровели 19 023 718 человек.

Источник: Оперштаб ✓ Надежный источник
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