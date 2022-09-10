Скончались 97 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежую статистику по текущей ситуации в стране на 10 сентября. За сутки в результате осложнений, вызванных инфекцией, скончались 97 человек, подхватили вирус 53 486, выздоровели46 023 россиянина.

Первое место среди регионов по суточному приросту остается за Москвой с 6 325 случаями, далее следуют Петербург и Московская область – там выявили 3427 и 1801 заболевшего за сутки.

С начала пандемии в России выявили 20 013 781 случай, умерли 385 262, выздоровели 19 023 718 человек.