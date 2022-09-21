Суточная статистика по COVID-19 растет с середины июля

Оперативный штаб по распространению коронавируса сообщил о 53 045 новых случаях заражения коронавирусом в России. Госпитализировали 4 321 человека с подтвержденным диагнозом. Еще 59 718 выздоровели, а 107 скончались.

Всего в стране выявили 20 588 102 случая заражений коронавирусом с начала пандемии. Из них 386 341 – смерти, а 19 537 543 – выздоровления.

Помимо распространения коронавируса россиян предупреждают об опасности сезонной эпидемии гриппа, призывая вакцинироваться. В Москве, к примеру, развернули мобильные пункты для прохождения процедуры, сообщает "МИР 24".