Статистика по коронавирусу в России на 21 сентября

Статистика по коронавирусу в России на 21 сентября
Фото: unsplash.com
Суточная статистика по COVID-19 растет с середины июля

Оперативный штаб по распространению коронавируса сообщил о 53 045 новых случаях заражения коронавирусом в России. Госпитализировали 4 321 человека с подтвержденным диагнозом. Еще 59 718 выздоровели, а 107 скончались. 

Всего в стране выявили 20 588 102 случая заражений коронавирусом с начала пандемии. Из них 386 341 – смерти, а 19 537 543 – выздоровления. 

Помимо распространения коронавируса россиян предупреждают об опасности сезонной эпидемии гриппа, призывая вакцинироваться. В Москве, к примеру, развернули мобильные пункты для прохождения процедуры, сообщает "МИР 24". 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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