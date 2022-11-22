Вирус пока не планирует покидать территорию России

Профильные медицинские эксперты на ежедневной основе продолжают отслеживать ситуацию с распространением пресловутой коронавирусной инфекции по территории нашей страны. Динамика в этом вопросе вселяет осторожный оптимизм, однако вирус пока не собирается покидать Россию. Известно, что за последние сутки в стране заразились 4 460 человек.



Как и прежде, максимальное число инфицированных зафиксировано в Белокаменной. Там за сутки заболели 625 человек. Второе место остается за Северной столицей, в Санкт-Петербурге выявили 456 новых носителей COVID-19. Третье место – у Свердловской области, в этом регионе заболели 263 человека.

За сутки врачам удалось полностью вылечить 6 444 инфицированных. К сожалению, за тот же период из-за последствий заражения COVID-19 скончались 59 человек.