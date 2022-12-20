Статистика по коронавирусу в России на 20 декабря

В стране погибло 393 тыс граждан с подтвержденной инфекцией

Суточный прирост больных ковидом в России составил 5 994, сообщает Оперштаб. Число госпитализаций за день на 20 декабря – 1 564, выздоровлений – 8 109, а смертей – 57.

Всего в стране за все время пандемии выявили 21,7 млн заражений. Из них 21,1 млн – случаи излечения, а 393 тыс – летальные исходы.

Ранее в соцучреждениях Владимирской области ввели масочный режим, сообщает МИР 24. Это связно с распространением коронавируса, а также резким ростом случаев ОРВИ и гриппа.