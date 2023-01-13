Статистика по коронавирусу в России на 13 января

Погибло еще 47 граждан

За последние сутки прирост заражений ковидом в стране составил 5 078. Число госпитализированных пациентов, у которых был подтвержден диагноз, достигло 876. По данным на 13 января, от последствий болезни погибли 47 граждан, а 4 721 смогли выздороветь, сообщает Оперштаб.

Всего в России с 2020-го года было обнаружено порядка 21,8 млн случаев заражений коронавирусом. Из них 21,2 млн – выздоровления, а 394,3 тыс – смерти.

Ранее в стране начали разработку специальной вакцины, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "кракен", сообщает МИР 24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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