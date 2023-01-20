Эксперты продолжают следить за поведением заразы

Ситуация на полях борьбы с коронавирусной инфекцией пока пришла в состояние относительной стабильности. К сожалению, люди в нашей стране продолжают заражаться, однако мощных всплесков пока не зафиксировано. Профильные эксперты по борьбе с COVID-19 регулярно отчитываются о положении дел в данном вопросе. Известно, что за вчерашний день в стране заболели еще 6 078 человек.



Как и прежде, максимальное количество инфицированных обнаружено в Первопрестольной. По сообщениям московских врачей, в городе выявили 2 038 новых заболевших. Следом идет Культурная столица, среди петербуржцев обнаружено 712 инфицированных. На третьем месте расположилось Подмосковье с показателем в 232 новых случая заражения.



При этом за прошедший день специалистам удалось полностью вылечить 4 698 зараженных пациентов. К сожалению, судьба распорядилась так, что 41 человек погиб из-за последствий заражения.

