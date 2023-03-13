Статистика по коронавирусу в России на 13 марта

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Всего от последствий болезни погибли более 396 тыс граждан

Прирост случаев коронавируса в России на 13 марта 2023 года составил 10 268. В больницы было отправлено 619 пациентов, у которых ранее была обнаружена инфекция. Число выздоровлений за сутки составило 9 476, а смертей 34, сообщает Оперативный штаб по ковиду в стране.

Общее количество заражений за все время пандемии достигло 22,4 млн. Из них выздоровления составляют 21,7 млн. Количество летальных исходов достигло 396,6 тыс.

Ранее стало известно, что президент Эквадора Гильермо Лассо заболел COVID-19. Его поместили на четырехдневную изоляцию, сообщает МИР 24

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
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