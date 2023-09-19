Ковид вернулся: по всей России снова вводят масочный режим

Ковид вернулся: по всей России снова вводят масочный режим
Фото: unsplash.com
Пока мера носит лишь рекомендательный характер

Заболеваемость коронавирусом в России сильно выросла за последние пару недель. Количество диагностированных случаев увеличилось почти на 50%, а число госпитализаций стало больше на 20%. 

На фоне происходящего в Коммунарке снова открыли ковидарий. В 70 регионах страны фиксируют рост заболеваемости, а в 42-ух также неуклонно растут случаи, когда людям требуется помощь врачей на фоне осложненного течения болезни.

Врачи утверждают, что эпидобстановка в России ухудшается с каждым днем. Теоретически они допускают, что это может привести к появлению более опасного штамма коронавируса. Академик Гинзбург утверждает, что новый подвид ковида чаще приводит к инфарктам и инсультам.

Пока общее количество заболевших относительно невысокое – около 11,5 тысяч человек с 11 по 17 сентября по всей стране. Однако уже постепенно в России начинают готовится к новой волне COVID-19.

К примеру, в больницах снова вводят масочный режим, хотя пока на рекомендательной основе. Это не касается врачей, которых обязывают носить маски и перчатки во время приема пациентов. На такой шаг, по данным Mash, пошли в Московской, Челябинской, Калужской, Тульской, Саратовской, Волгоградской, Владимирской, Пензенской, Новосибирской, Псковской, Курской, Тюменской областях, Пермском крае, а также в ХМАО. 

Специалисты опасаются, что в Россию может прийти заразный штамм "пирола", выявить который могут только специальные тесты. 

Источник: Mash ✓ Надежный источник

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