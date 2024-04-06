Никита Ефремов признался в страхе стать отцом из-за своей семьи

Никита Ефремов признался в страхе стать отцом из-за своей семьи
Никита Ефремов. Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Знаменитость готов жениться, но пока опасается трудностей

Никита Ефремов в новом интервью рассказал, что у него есть мечта – завести детей. Однако у артиста есть крайне негативный опыт, связанный с его семьей, из-за которого он боится становиться родителем.

По словам знаменитости, больше всего он опасается, что навредит собственному ребенку. 

"Понимаешь, у меня такая интересная семья, столько там всего происходит", – поделился он с Владом Агановым.

Актер переживает, что если приведет в этот мир собственное дитя, то на него выпадут тяжелые испытания, связанные с родственниками по разным линиям. И подобной участи для нааследника он не хочет.

Сейчас Ефремов находится в отношениях с Ольгой Шурыгиной и даже хотел бы завести с ней семью.

До этого Никита признавался, что долгое время был обижен на собственного отца – Михаила Ефремова, который оставил их семью, когда он был маленьким. Парень рассказывал, что у него были такие же проблемы с алкоголем, как и у отца, но это он смог перебороть.

Источник: YouTube

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