Объявлено о прекращении транзита российского газа через Украину

Объявлено о прекращении транзита российского газа через Украину
Фото: Frank Rumpenhorst/dpa/www.globallookpress.com
Украинцы не намерены продлевать экспортные отношения с Россией

Несмотря на российскую спецоперацию на Украине, до сих пор между Киевом и Москвой действует соглашение о газовом транзите, которое было подписано в 2019 году сроком на пять лет. Его действие истекает 31 декабря 2024 года. Бывший руководитель австрийской OMV, которая в числе основных получателей российского топлива, Герхард Ройсс заявил, что украинская сторона решила отказаться от транзита газа из России.

Официального заявления по этому поводу Киев еще не сделал, однако в кулуарных беседах украинский министр энергетики подтвердил намерение прекратить поставки российского топлива.

Ранее комиссия ЕС раскритиковала Австрию за отсутствие "четко определенного краткосрочного" плана полного отделения от импорта российского газа. Хотя Австрия смогла уменьшить свою зависимость, она по-прежнему намного выше среднего показателя по Евросоюзу.

Компания OMV подвергается жесткой критике со стороны австрийского населения из-за рекордной прибыли на фоне удорожания газа. Также руководство обвиняют в слишком тесной привязанности к России.

Источник: ORF ✓ Надежный источник
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