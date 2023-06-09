Взволнованный вид Набиуллиной озадачил россиян

Во время пресс-конференции глава ЦБ выглядела подозрительно

Эльвира Набиуллина выступила перед журналистами, рассказав о дальнейших прогнозах в отношении российской экономики. Глава Центробанка утверждает, что докризисный уровень вернется уже в 2024-ом году, поскольку темпы роста опережают те, на которые рассчитывали специалисты.

Во время выступления она отметила, что в текущем году за первый квартал ВВП вырос на 4,2%, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Однако риски дальнейшего ужесточения санкционного режима растут, особенно это касается области вторичных мер.

При этом некоторые журналисты обратили внимание, что Набиуллина во время выступления выглядела несколько подозрительно. Они обратили внимание на ее тревожную жестикуляцию и напряженное лицо. Также многие заметили, что на главе ЦБ не было традиционной броши.

Чем было вызвано такое поведение – никто не знает. Набиуллина в остальных вопросах стараль держаться и не провоцировать подозрений. Хотя она также намекнула, что в будущем регулятор может снова пойти на повышение ключевой ставки.