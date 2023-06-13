Россияне столкнулись с внезапной блокировкой банковских карт

Ограничения коснулись тех, кто уехал из страны

Граждане России испытывают проблемы с возможностью расплатиться банковской картой. Как оказалось, некоторым ограничили банковские операции по законодательной причине.

Блокировка коснулась россиян, проживающих в Европе и владеющих картами банка Revolut. Сейчас они не могут получить доступ к своим счетам из-за ужесточения правил, разрешающих банкам выдавать карты людям, у которых есть вид на жительство.

Revolut стал одним из немногих европейских банков, который открывает счета по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D.

Россияне начинают испытывать проблемы незадолго до окончания срока действия разрешения на пребывание в стране. При этом все предоставления документов не помогают решить проблемы. Ограничения согласились снять только после того, как клиент удовлетворить все требования организации.

В банке подтвердили, что ужесточили требования к пользованию счетами, но это коснулось только граждан России и Белоруссии.