Россия осадила Белоруссию за попытку нажиться на стране

Россия осадила Белоруссию за попытку нажиться на стране
Фото: Vlad Karkov/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Москва отказалась давать больше денег

В конце мая белорусская сторона запросила почти двойного повышения тарифа за прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" с 1 июля. После этого между "Гомельтранснафтом Дружба" и "Транснефтью" начались переговоры, которые в конце концов были отвергнуты Москвой.

В последний раз тариф на прокачку российской нефти поднимали 1 февраля 2023 года – Белоруссия стала получать больше, чем раньше на 9%. Однако спустя пару месяцев белорусы направили письмо, в котором заявили о наличии убытков из-за сокращения объемов поставок по трубопроводу, попросив повысить тариф еще на 84%. После этого российская сторона потребовала подтверждения.

Спустя три недели переговоров Минск так и не смог передать "Транснефти" фининасовый отчет за первый квартал этого года, из-за чего белорусов начали подозревать в обмане. И на фоне сложившейся ситуации, Москва отвергла предложение о подъеме тарифов, отдельно осадив Белоруссию заявлением, что все тарифы должны формироваться в соответствии с установленной методикой, а не исходить из попыток нажиться на проблемах сраны. 

Источник: Нефть Капитал
новости партнеров

"Голос мудрости": во Франции восхитились строгими словами Путина

Заявление президента активно обсуждают

Россиянам объявили о дополнительных праздничных днях

В нашей стране очень любят длинные каникулы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей