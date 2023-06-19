Россия осадила Белоруссию за попытку нажиться на стране

Москва отказалась давать больше денег

В конце мая белорусская сторона запросила почти двойного повышения тарифа за прокачку российской нефти по трубопроводу "Дружба" с 1 июля. После этого между "Гомельтранснафтом Дружба" и "Транснефтью" начались переговоры, которые в конце концов были отвергнуты Москвой.

В последний раз тариф на прокачку российской нефти поднимали 1 февраля 2023 года – Белоруссия стала получать больше, чем раньше на 9%. Однако спустя пару месяцев белорусы направили письмо, в котором заявили о наличии убытков из-за сокращения объемов поставок по трубопроводу, попросив повысить тариф еще на 84%. После этого российская сторона потребовала подтверждения.

Спустя три недели переговоров Минск так и не смог передать "Транснефти" фининасовый отчет за первый квартал этого года, из-за чего белорусов начали подозревать в обмане. И на фоне сложившейся ситуации, Москва отвергла предложение о подъеме тарифов, отдельно осадив Белоруссию заявлением, что все тарифы должны формироваться в соответствии с установленной методикой, а не исходить из попыток нажиться на проблемах сраны.