Поляки потребовали срочно прекратить поставки клубники из Украины

Поляки потребовали срочно прекратить поставки клубники из Украины
Фото: Piero Nigro/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Они опасаются обвала цен на рынке

Ассоциация садоводов Польши бьет тревогу из-за поставок украинской клубники в страну. Они утверждают, что импорт нужно срочно прекратить, иначе цены на рынке могут рухнуть.

Представители организации написали письмо на имя министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуша, заявив, что сейчас ситуация с клубникой очень напоминает то, что происходило ранее с украинским зерном. Они напомнили, что ранее бесконтрольный импорт привел к огромному падению цен.

"Настаиваем на введении системы официального контроля каждой партии поступающих в страну фруктов по качеству, особенно на остатки средств защиты растений, и приостановить дальнейшую торговлю товаром до получения результатов экспертизы", – требуют поляки.

Ранее Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию до 15 сентября.

Источник: Life ✓ Надежный источник
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