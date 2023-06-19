Поляки потребовали срочно прекратить поставки клубники из Украины

Они опасаются обвала цен на рынке

Ассоциация садоводов Польши бьет тревогу из-за поставок украинской клубники в страну. Они утверждают, что импорт нужно срочно прекратить, иначе цены на рынке могут рухнуть.

Представители организации написали письмо на имя министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуша, заявив, что сейчас ситуация с клубникой очень напоминает то, что происходило ранее с украинским зерном. Они напомнили, что ранее бесконтрольный импорт привел к огромному падению цен.

"Настаиваем на введении системы официального контроля каждой партии поступающих в страну фруктов по качеству, особенно на остатки средств защиты растений, и приостановить дальнейшую торговлю товаром до получения результатов экспертизы", – требуют поляки.



Ранее Еврокомиссия продлила запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию до 15 сентября.