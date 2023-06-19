Россия обрушила работу банковской системы ЕС

Россия обрушила работу банковской системы ЕС
Фото: IMAGO/Zoonar.com/Felix Pergande/www.globallookpress.com
Программы не будут работать больше недели

Русскоязычная хакерская группировка Killnet, которую связывают с российскими властями, заявила об обрушении работы Европейского Инвестиционного Банка, который имеет важное значение для всей банковской системы ЕС. Его программное обеспечение удалось заразить вредоносными вирусами.

"Европейский Инвестиционный Банк стал нашей первой жертвой. Была парализована межсетевая структура", – заявили хакеры.

По их словам, вся организация не будет работать в течение порядка десяти дней. Этот шаг стал первым среди предстоящей череды атак на западный банковский сектор.

В Killnet пообещали ежедневно атаковать на новые объекты с последующим увеличением значимости. 

Европейский Инвестиционный Банк управляется советом министров финансов стран ЕС, они влияют на банковскую политику учреждения.

Источник: Газета.ру ✓ Надежный источник
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