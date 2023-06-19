Россия обрушила работу банковской системы ЕС

Программы не будут работать больше недели

Русскоязычная хакерская группировка Killnet, которую связывают с российскими властями, заявила об обрушении работы Европейского Инвестиционного Банка, который имеет важное значение для всей банковской системы ЕС. Его программное обеспечение удалось заразить вредоносными вирусами.

"Европейский Инвестиционный Банк стал нашей первой жертвой. Была парализована межсетевая структура", – заявили хакеры.

По их словам, вся организация не будет работать в течение порядка десяти дней. Этот шаг стал первым среди предстоящей череды атак на западный банковский сектор.

В Killnet пообещали ежедневно атаковать на новые объекты с последующим увеличением значимости.

Европейский Инвестиционный Банк управляется советом министров финансов стран ЕС, они влияют на банковскую политику учреждения.