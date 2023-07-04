Зафиксировано массовое бегство капитала из России

Аналитики заметили две аномалии в экономическом поведении

Экономические эксперты утверждают, что с 1 января 2022-го по 31 марта 2023-го из России было выведено почти 160 млрд долларов. Такой показатель является крайне высоким и почти приблизился к рекордному – больше было зафиксировано только в конце 2008-го года по сумме пяти кварталов, когда из страны "убежало" почти 200 млрд долларов.

Большинство денег в этот раз было выведено в прочие инвестиции со стороны резидентов России по методологии платежного баланса, свидетельствуют данные ЦБ РФ. В текущей ситуации аналитики прогнозируют, что исправить все можно двумя способами: сократить долги или нарастить внешние активы.

При этом они отмечают, что в экономическом поведении фиксируется две аномалии. Первая касается вероятного возобновления сомнительных операций вроде вывода денежных средств через подставные компании и аффилированные банковские структуры, в том числе через фиктивный импорт. Вторая демонстрирует, что бегство капитала происходит даже при ослабленном рубле, хотя раньше подобной тенденции не обнаруживали.

Ранее ЦБ РФ зафиксировал официальный курс иностранной валюты. Стоимость доллара составила 89,3 рубля, а евро – 97,2 рубля, передает "Свободная пресса".