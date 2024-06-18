Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию

Стало известно о резком росте экспорта из ЕС в Россию
Фото: unsplash.com
Страны продали много алкогольной продукции

Объемы поставок европейского пива в Россию за последний год выросли до максимальных с августа 23 млн евро. Об этом сообщается в отчете Евростата.

В апреле было экспортировано 27,5 тыс тонн продукции, что больше значений марта на 17%. В основном напиток поставлялся из Германии, Литвы и Бельгии. Чехию и Польшу по объемам поставок вытеснили на четвертое и пятое места соответственно. 

При этом в Россию стали значительно меньше завозить европейского вина. Экспорт снизился в середине весны на 18% по сравнению с данными марта. Больше всего продукции поступает из Италии, однако и тут объемы сократились в 1,8 раз. При этом Латвия решила увеличить объемы поставок в 1,7 раз.

Эксперты полагают, что в дальнейшем заграничного вина станет меньше – причина кроется в увеличенной пошлине, которую Россия ввела для алкогольной продукции из недружественных стран. Если раньше она составляла 12,5%, то сейчас выросла до 20%. Об этом правительство просили в Ассоциации виноградарей и виноделов, которые хотели повысить ввозную пошлину до 200%.

Источник: РИА "Новости"

Киев заявил о подготовке к переговорам с Москвой

Названо условие, при котором это состоится

Объявлено о скорой свадьбе Алсу после развода

Избранник будет моложе звезды на 10-15 лет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей