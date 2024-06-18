Евросоюз нарастил экспорт пива в Россию

Страны продали много алкогольной продукции

Объемы поставок европейского пива в Россию за последний год выросли до максимальных с августа 23 млн евро. Об этом сообщается в отчете Евростата.

В апреле было экспортировано 27,5 тыс тонн продукции, что больше значений марта на 17%. В основном напиток поставлялся из Германии, Литвы и Бельгии. Чехию и Польшу по объемам поставок вытеснили на четвертое и пятое места соответственно.

При этом в Россию стали значительно меньше завозить европейского вина. Экспорт снизился в середине весны на 18% по сравнению с данными марта. Больше всего продукции поступает из Италии, однако и тут объемы сократились в 1,8 раз. При этом Латвия решила увеличить объемы поставок в 1,7 раз.

Эксперты полагают, что в дальнейшем заграничного вина станет меньше – причина кроется в увеличенной пошлине, которую Россия ввела для алкогольной продукции из недружественных стран. Если раньше она составляла 12,5%, то сейчас выросла до 20%. Об этом правительство просили в Ассоциации виноградарей и виноделов, которые хотели повысить ввозную пошлину до 200%.