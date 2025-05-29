Банкир объяснил слухи о заморозке вкладов россиян

Слухи о скорой заморозке банковских вкладов объяснили
Фото: АГН "Москва"
Людей намеренно побудили снимать деньги и переводить в другие активы

В прошлом году начали активно распространяться слухи, будто бы банковские вклады россиян вскоре окажутся замороженными – снять или положить деньги на счет будет невозможно. Официального подтверждения информации не было и, как оказалось позднее, все было уловкой со стороны застройщиков и риэлторов, рассказал первый зампред правления и совладелец Совкомбанка Сергей Хотимский.

По его словам, с помощью такого "блестящего креатива" они хотели побудить россиян более стремительно вкладываться в недвижимость на фоне падения продаж. Эта идея и правда сработала, банковские рабочие зафиксировали отток денежных средств, которые люди хотели вложить в квартиры и подобные активы.

При этом Хотимский считает, что не стоит критиковать застройщиков за подобный способ привлечения покупателей. Он указал, что каждый на рынке старается бороться за свою выживаемость доступными способами. И поскольку в банковском секторе ситуация относительно стабильная, а люди снимали деньги со счетов с большими процентами, никто особо ничего не потерял.

Эксперт полагает, что в будущем повторение ситуации маловероятно, поскольку люди начали менять свое отношение к информационной повестке.

Источник: Ведомости

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