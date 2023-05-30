Названы самые опасные дни в июне

Названы самые опасные дни в июне
Фото: freepik.com
Людям советуют быть бдительнее

Специалисты предупреждают, что летом ожидается несколько неблагоприятных дней, которые могут негативно отразится на жизни многих людей. Самые опасные даты июня назвала астролог Мария Чернышева.

По ее словам, начало лета окажется напряженными. Повысится вероятность конфликтов, коммуникации между людьми будут складываться сложно, сообщает "Пятый канал". Особенно нужно внимательно вести себя 3, 4 и 5 июня, поскольку высок риск возникновения аварий и прочих происшествий.

Месяц в целом считается неблагоприятным для всех водителей и тех, кто только обучается мастерству. Положение звезд неблагоприятно скажется на работе транспортных средств.

Также опасным окажется период с 17 по 19 июня. В эти дни возрастет риск быть обманутым.

"В данное время могут вскрыться тайны, измены, финансовые спекуляции. И важно в эти дни не нарушать закон", – предупредила астролог.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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