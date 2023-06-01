Россиянам пообещали три благоприятных дня в июне

Россиянам пообещали три благоприятных дня в июне
Фото: unsplash.com
Хороший период начнется с середины месяца

Астролог Мария Чернышева утверждает, что в июне будет три лучших дня, которые помогут наладить жизнь. Это 28, 29 и 30 числа месяца. По ее словам, в это время многим будет буквально сопутствовать удача во всех начинаниях.

Специалист в беседе с "Пятым каналом" отметила, что хороший период начнется уже с 11 июня. Благоприятный аспект Венеры с Нептуном усилит чувства людей и будет способствовать гармоничному выстраиванию отношений. Особо удачными будут любовные романы, а также новые деловые сотрудничества.

Последние дни месяца окажутся лучшим моментом для смены работы и прочего решения деловых вопросов. Звезды будут сопутствовать всем, кто испытывает проблемы с трудоустройством.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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