Три знака зодиака считаются самыми непостоянными в браке

Они плохо переносят семейную рутину

Существуют люди, которые совершенно не созданы для долгого и крепкого брака. Астрологи утверждают, что во многом на это влияет знак зодиака, под которым родился человек. Всего они выделяют три самых непостоянных представителей астрологического круга в семейных отношениях.

Водолей

Люди, родившиеся под этим знаком, всегда стремяться расширить границы своей свободы. Они умеют любить, но довольно часто бывают безответственными по отношению к своему партнеру. Как правило, Водолеи не терпят навязывания ответственности и контроля. Единственный способ удержать их рядом с собой – сразу обозначить все границы, и если он согласится с ними, до будет верен им до конца.

Близнецы

Представители этого знака хотят узнать и прочувствовать как можно больше. Они редко сидят на одном месте и довольно часто стремяться к постоянным переменам. Это может касаться и парнера, если он не будет соответствовать темпу жизни Близнецов. В таких случаях им становится скучно и они начинают искать место, где им станет лучше.

Овен

Представители этого знака способны моментально влюбиться, сыграть свадьбу и жить долго и счастливо, но только в том случае, если вторая половинка постоянно вносит разнообразие в их совместную жизнь. В противном случае Овен будет искать того, кто не станет обременять его рутиной.