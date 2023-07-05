Астролог предсказала России переломный момент в ближайшее время

Астролог предсказала России переломный момент в ближайшее время
Фото: freepik.com
Перед народом и руководством возникнут новые трудности

Известный астролог Светлана Драган утверждает, что после периода, когда россияне почувствуют облегчения и начнут успокаиваться, наступит переломный момент в жизни страны. По ее словам, все будет разворачиваться уже в первых числах июля.

Специалист отметила, что возникшие вопросы будут крайне серьезными для российского руководства. Они заставят пересмотреть подход к управлению страной и в случае неверного решения способны привести к перегруппировке в руководстве. 

Хуже июля, по ее словам, окажется только август. Она утверждает, что уже с 5 по 14 число месяца в России ожидается изменение стратегического и экономического курса. Перед главой государства возникнут тяжелые вопросы, которые потребуют срочнного решения.

Также тяжелым для страны окажется октябрь. Ближе к концу Драган спрогнозировала претензии извне к российским регионам – особенно к Крыму.

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