Песков раскрыл используемые Путиным источники информации

Президент предпочитает читать бумажные версии газет

Дмитрий Песков рассказал, откуда Владимир Путин получает информацию. Президент России опирается не только на сведения от разных ведомств, но и на новости, публикуемые в СМИ. 

По словам пресс-секретаря, президент России часто обращается к средствам массовой информации. Это объясняется тем, что они в числе первых поставляют свежую и актуальную информацию.

Свое предпочтение глава государства отдает печатным газетам. Песков объяснил, что это является необходимым при управлении такой огромной страной, как Россия.

Также Владимир Владимирович читает газеты и журналы в электронном формате, передает RT

Анастасия ГОРЮНОВА

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