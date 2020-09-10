Песков раскрыл используемые Путиным источники информации

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Дмитрий Песков рассказал, откуда Владимир Путин получает информацию. Президент России опирается не только на сведения от разных ведомств, но и на новости, публикуемые в СМИ.
По словам пресс-секретаря, президент России часто обращается к средствам массовой информации. Это объясняется тем, что они в числе первых поставляют свежую и актуальную информацию.
Свое предпочтение глава государства отдает печатным газетам. Песков объяснил, что это является необходимым при управлении такой огромной страной, как Россия.
Также Владимир Владимирович читает газеты и журналы в электронном формате, передает RT.
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