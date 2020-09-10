Когда в Москве включат отопление

Погода за окном не радует - жители столицы ждут тепла

Власти Москвы рассказали, когда в городе включат отопление. По словам заммэра столицы Петра Бирюкова, для этого должно быть выполнено одно условие.

Отопление в квартирах и на рабочих местах жителей появится тогда, когда температура за окном в течение пяти дней не будет превышать +8°C. Сейчас температура воздуха в столице достигает +16°C.

Бирюков рассказал, где отопление включат в первую очередь. Это детские сады, школы, больницы, а также соцучреждения, предполагающие круглосуточное пребывание, передает "ТВ Центр". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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