Москвич наткнулся в лесу на ведьмин круг

Раньше его появление считали признаком присутствия потусторонних сил

Житель Москвы стал свидетелем необычного явления – ведьминого круга. Находка была обнаружена в лесном массиве Лосиный Остров.

Бродя по лесу, москвич наткнулся на грибы, растущие по кругу. В давние времена считалось, что внутри этого кольца всякая нечисть водит хороводы. Переступать через черту было опасно для жизни. С тех пор за подобным явлением сохранилось название "ведьмин круг".

Некоторые и сегодня верят в мистическое происхождение ведьминого круга. Однако, по словам миколога Ксении Алексеевой, явление легко объясняется с научной точки зрения. Дело в том, что грибница может расти в любых направлениях.

Круги являются редкими потому, что нередко на пути грибницы возникают различные препятствия, что мешает образовать кольцо, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году

Между тем в войне победило Русское государство

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей