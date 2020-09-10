Москвич наткнулся в лесу на ведьмин круг

Раньше его появление считали признаком присутствия потусторонних сил

Житель Москвы стал свидетелем необычного явления – ведьминого круга. Находка была обнаружена в лесном массиве Лосиный Остров.

Бродя по лесу, москвич наткнулся на грибы, растущие по кругу. В давние времена считалось, что внутри этого кольца всякая нечисть водит хороводы. Переступать через черту было опасно для жизни. С тех пор за подобным явлением сохранилось название "ведьмин круг".

Некоторые и сегодня верят в мистическое происхождение ведьминого круга. Однако, по словам миколога Ксении Алексеевой, явление легко объясняется с научной точки зрения. Дело в том, что грибница может расти в любых направлениях.

Круги являются редкими потому, что нередко на пути грибницы возникают различные препятствия, что мешает образовать кольцо, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".