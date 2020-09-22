В поисках экстремистов: учителя будут устраивать слежку за учениками

Многим данная практика показалась неприемлемой

Учителей, работающих в школах Санкт-Петербурга, обязали внимательно следить за учениками в соцсетях. Это необходимо для того, чтобы выявлять среди них экстремистов, сатанистов и агрессивных футбольных болельщиков – так называемых "околофутбольщиков".

Информация о слежке вызвала неоднозначные эмоции в Интернете. Многие сравнили данную практику с доносами, которые были популярны во времена СССР.

Сами родители предположили, что при обнаружении опасного по мнению учителей контента на ребенка будут заявлять в правоохранительные структуры.

В Комитете по образованию поспешили успокоить возмущенных пользователей Сети и родителей. Представитель ведомства сообщил, что если в соцсетях ученика обнаружат подозрительные материалы, то с ним всего лишь проведут профилактическую беседу, передает "Пятый канал"

Анастасия ГОРЮНОВА

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