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Учителей, работающих в школах Санкт-Петербурга, обязали внимательно следить за учениками в соцсетях. Это необходимо для того, чтобы выявлять среди них экстремистов, сатанистов и агрессивных футбольных болельщиков – так называемых "околофутбольщиков".
Информация о слежке вызвала неоднозначные эмоции в Интернете. Многие сравнили данную практику с доносами, которые были популярны во времена СССР.
Сами родители предположили, что при обнаружении опасного по мнению учителей контента на ребенка будут заявлять в правоохранительные структуры.
В Комитете по образованию поспешили успокоить возмущенных пользователей Сети и родителей. Представитель ведомства сообщил, что если в соцсетях ученика обнаружат подозрительные материалы, то с ним всего лишь проведут профилактическую беседу, передает "Пятый канал".
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