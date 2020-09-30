Обманувшему дольщиков застройщику из Подмосковья вынесли приговор

Мужчина кинул на деньги 65 человек

Исполнительный директор ООО "Вита Реал Эстейт" Ринат Шайдуллин приговорен к трем годам лишения свободы за причинение имущественного ущерба коллегам. Наказание мужчина будет отбывать в колонии поселения.

Ранее выяснилось, что обвиняемый обманул своих дольщиков, вложившихся в строительство многоквартирного дома в деревне Удино под Дмитровом. Шайдуллин собрал с инвесторов деньги, изначально зная, что здание не будет введено в эксплуатацию, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По некоторым данным, жертвами мошенника стали 65 дольщиков. Сумма ущерба составила более 130 миллионов рублей, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".