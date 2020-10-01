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Специалисты из Раменской центральной районной больницы успешно провели сложную операцию. Они помогли вернуть нормальное зрение пациенту с близорукостью в -45 диоптрий.
Долгие годы мужчина страдал от миопии, поэтому ему приходилось носить жесткие контактные линзы. В последнее время его зрение еще больше упало из-за катаракты, передает пресс-служба Минздрава Московской области.
Заведующий офтальмологическим отделением Павел Швец рассказал, что провести обычную операцию было невозможно из-за сильной близорукости пациента. Было принято прибегнуть к одной микрохирургической операции, которая вылечила обе патологии.
Сообщается, что операция прошла без осложнений. 49-летнего пациента выписали, и теперь он может видеть без помощи линз, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
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