Быстро и легко: как очистить яйца от скорлупы

Быстро и легко: как очистить яйца от скорлупы
Фото: pixabay.com
В этом вам помогут небольшие хитрости

Яйца являются одним из самых популярных ингредиентов в готовке. Наверняка каждая хозяйка сталкивалась с тем, что ей с трудом удавалось очистить их от скорлупы. Существует несколько способов, благодаря которым можно будет избавиться от оболочки всего за пару секунд.

Способ №1. Прокатывание

Положите яйцо на стол и начните активно катать его вперед-назад. Посередине оболочки появятся трещины, которые позволят легко снять всю скорлупу.

Способ №2. С помощью ложки

Покатайте яйцо по столу. После этого аккуратно всуньте ложку под одну из образовавшихся трещин. Оболочка снимется за несколько секунд.

Способ №3. Выдувание

Сделайте отверстия с двух концов яйца. Однако здесь нужно соблюсти некоторые нюансы: отверстие с тупой стороны должно быть больше, чем с острой.

Далее начните дуть в дырку, проделанную с острой стороны яйца. Чем больше воздуха вы запускаете, тем скорее оно "выпрыгнет" из скорлупы.

Способ №4. Встряхивание

Налейте в стакан немного воды. Выбирайте такой сосуд, который имеет плотные стенки.

Поместите яйцо в стакан, прикройте отверстие рукой и начните активно трясти. Благодаря такому методу скорлупа снимется крайне быстро.

Ранее "Утро.ру" поделилось советом, чем отмыть кухонный гарнитур от грязи.  

Анастасия ГОРЮНОВА

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