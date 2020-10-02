В Подмосковье поймали двух мужчин с наркотиками

Им грозит до 20 лет тюрьмы

Полицейские обнаружили около 500 граммов героина у двух уроженцев ближнего зарубежья. Это произошло в подмосковном городе Егорьевск.

При осмотре автомобиля, на котором передвигались мужчины, был найден сверток с наркотическим веществом. Подозреваемые признались, что купили героин в Солнечногорске. Их цель состояла в том, чтобы сбыть наркотик в Егорьевске, передает ГУ МВД по Московской области.

На мужчин завели уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю. На данный момент они находятся под стражей. Несостоявшимся наркоторговцам грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".