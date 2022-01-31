Зона родника "Царевна-Лебедь" станет удобнее для москвичей и безопаснее для природы

Зона родника "Царевна-Лебедь" станет удобнее для москвичей и безопаснее для природы
Фото: mos.ru
Концепцию по сохранению ландшафта разработали с учетом мнений местных жителей

Москва приступает к реализации большой программы развития парков и особых охраняемых природных зон. Все проекты разработаны по принципу "не навреди!" Пример бережного отношения к природе – обновление парка "Покровское-Стрешнево".

Москвичам хорошо известен этот уникальный природный парк с исторической усадьбой, каскадом прудов и родниками на северо-западе Москвы. Но за долгие годы без должного присмотра инфраструктура парка заметно обветшала. В лесу появилось много валежника и сильно наклоненных деревьев, которые могут рухнуть в любой момент. А зона около родника "Царевна Лебедь" вытоптана многочисленными посетителями и выгладит неприглядно.

Место родника на одном из склонов реки Химки было расчищено в 1972 году. Вода здесь чистая и всегда холодная: +6 градусов даже в жару. Но склон, по которому стекает вода, не устойчив, он постоянно размывается, плюс спускающиеся к источнику люди усиливают негативные процессы.

В ходе реконструкции склон стабилизируют специальной сеткой, а родник защитят от осадковых вод с помощью каптажа. Вокруг родника устроят деревянный настил.

"Настил смонтируют на свайном основании, это позволит обойтись без разрытий, а значит, земля остается почти нетронутой. Под ним растительность восстановится естественным образом, а оставшиеся вытоптанные участки засеют травами",

– рассказал заместитель руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников.

После реконструкции к роднику смогут спускаться даже маломобильные граждане. Кроме этого, в парке обустроят смотровые зоны, места для сидения, проложат экотропу для прогулок.

Ранее москвичи проголосовали за проект реконструкции Щукинского парка.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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