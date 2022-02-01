В Москве стартовал третий конкурс "ЛИЦА района"

В Москве стартовал третий конкурс "ЛИЦА района"
Кадр youtube.com
Заявки принимаются с 1 февраля по 31 марта 2022 года

В Москве стартовал третий ежегодный городской конкурс "ЛИЦА района" среди активистов, готовых представить проекты по решению районных проблем и повышению качества жизни в столице. Победителей выберут в двух номинациях: "Мой проект" и "Моя история успеха".

Участвовать в конкурсе могут граждане РФ от 18 до 40 лет, проживающие, учащиеся или работающие в Москве. Заявку можно подать индивидуальную или от команды в составе до трех человек. Направление можно выбрать любое: здравоохранение, спорт и ЗОЖ, культура и искусство, образование и патриотическое воспитание, социальная работа и благотворительность, экология и благоустройство, сообщества, медиа и IТ и пр.

Заявки принимаются до 31 марта. После этого конкурсантам предстоит пройти несколько этапов, среди которых личностно-компетентностное онлайн-тестирование, тест на знание основ программы "Мой район", очная презентация собственной практики/инициативы, выездные командообразующие мероприятия и другое.

"Вот уже в третий раз мы будем проводить конкурс "ЛИЦА района". С каждым годом мы стараемся разнообразить программу и адаптировать её под актуальные потребности наших участников и запросы общества",

– рассказал директор Агентства общественных проектов Сергей Луценко, отметив, что в рамках конкурса в этом году пройдут также Чемпионат по ораторскому мастерству, нетворкинги, деловые игры, квесты и прочие мероприятия.

Итоги конкурса подведут в ноябре 2022 года. Победители и призеры получат призы, а также информационную и организационную поддержку проектов.

Подать заявку можно на сайте лицарайона.москва.

Источник: ЛИЦА района ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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