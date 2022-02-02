Собянин рассказал о планах по реставрации памятников архитектуры на 2022 год

Собянин рассказал о планах по реставрации памятников архитектуры на 2022 год
Фото: mos.ru
В ближайшее время в порядок приведут 526 исторических объекта

Москва переживает реставрационный бум. За минувшие 10 лет в городе было восстановлено 1754 памятника архитектуры. Сейчас реставраторы приводят в порядок еще 526 объектов, рассказал мэр Сергей Собянин.

Много работы у реставраторов по-прежнему на ВДНХ. В частности, в павильоне "Центральный", фасад которого уже приобрел достойный вид, восстанавливают внутренние интерьеры. Предполагается, что здесь расположится филиал Третьяковской галереи.

В павильоне № 30 "Микробиологическая промышленность" в 2022 г. собираются открыть Центр современных биотехнологий – музей "Биотех". В павильоне № 31 "Геология" после реставрации разместится экспозиция Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева "Феномен жизни: от вируса до человека".

Музей Олимпийского комитета России расположится в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь". Сейчас там уже укрепили фундамент и расчистили от слоев краски фасады, привели в порядок витражи, воссоздали барельефы и горельефы. В павильоне № 5 "Физика" после восстановительных работ будет Музей Комплекса городского хозяйства Москвы.

Продолжатся работы на острове Балчуг. Недавно там обновили набережные, открыли ГЭС-2. В 2022 г. свои двери вновь распахнет знаменитый театр Эстрады.  Он является частью исторического комплекса "Дом на набережной", возведенного в 1928–1931 годах по проекту архитектора Бориса Иофана.

Театр Эстрады сейчас переживает первый в своей истории капитальный ремонт. Специалисты восстанавливают лепной декор и паркет из древесины, фасады и интерьеры. После ремонта зрители смогут оценить удобные кресла в зале, а актеры – современные гримерки.

В 2022 г. должны закончиться реставрационные работы Дома Абрикосовых. Здание по адресу ул. М. Красносельская, д. 7, стр. 31 хорошо известно по обертке конфет кондитерского концерна "Бабаевский". За минувшие два года в двухэтажном особняке отремонтировали крышу, фасады, вернули зданию первоначальный оливковый цвет. Сейчас мастера приводят в порядок окна с цветными витражами и восстанавливают другие детали интерьера.

Еще один памятник архитектуры XIX века, которому подарят новую жизнь, – жилой дом на Земляном Валу (дом 56, строение 3). Здесь планируется открыть гостиницу.

Восстановление ждет и усадьбу Измалково в поселении Внуковском. Это родовое гнездо дворян Самариных. С 2016 года усадьба передана в пользование благотворительному фонду помощи детям с онкогематологическими заболеваниями "Подари жизнь". После восстановительных работ в здании и прилегающем парке здесь устроят пансионат для тяжелобольных детей.

Изменения ждут и Донской монастырь: на 2022 г. запланировано окончание реставрации Большого собора и пяти башен. Кирпичная кладка уже восстановлена. Отреставрировать планируется также встроенные в стены собора шесть надгробных каменных плит с рельефами.

В 2022 г. начнутся восстановительные работы в усадьбе "Нескучное". Сначала в порядок приведут главные въездные ворота со скульптурными группами "Времена года" на Ленинском проспекте. А к 300-летнему юбилею Российской академии наук (РАН) в 2024 году будет восстановлен и сам Александринский дворец с боковыми корпусами, где размещается РАН.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

Постпред США объявила о "вторжении" России в Восточную Европу

Американский дипломат выступила с громким заявлением

Лавров "вытер пол" главой МИД Британии на переговорах в Москве - Magyar Hírlap

Венгерский журналист раскритиковал уровень знаний шефа дипломатии Соединенного Королевства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей