Похоронную отрасль в России предложили отдать под контроль государства

Эксперты призывают реформировать рынок ритуальных услуг в РФ

Смерть близкого человека – всегда стресс. Этим пользуются нечистоплотные сотрудники ритуальной сферы, задирая цены на свои услуги. Решить проблему поможет госрегулирование отрасли, считают эксперты.

Сейчас на рынке появилось столько похоронных фирм, что они буквально устраивают войны за клиентов. По словам исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой, в РФ действует черный рынок, куда сотрудники "скорой помощи" или полиции "сливают" данные об умерших. В результате человек еще не успел остыть, а на пороге его родственников уже топчутся ритуальные агенты разных фирм.

При этом они не гнушаются обманывать, представляясь сотрудниками госучреждения "Ритуал". Но качество услуг они не гарантируют, в итоге покойника могут неожиданно увезти на кладбище в другой город и даже другой регион.

"Когда близкие теряют родственника, никто уже не соображает, что им навязывают и за какую цену. Этим пользуются "черные агенты", которые "стерегут" огромные деньги за организацию похорон",

– пояснил в интервью "КП" зампред комиссии по профессиональным квалификациям в похоронной отрасли Совета по профессиональным квалификациям ЖКХ Леонид Чернышов. Проблема, по его словам, в пробелах законодательства. Закон о предоставлении ритуальных услуг был принят в 1996 году, и он не содержит требований к похоронным организациям. В итоге за это дело может взяться любой, навязывая цены за свои услуги, но при этом выполняя свои обязанности по собственному усмотрению.

По мнению Чернышова, очистить рынок от "черных" ритуальных агентов поможет государственное регулирование и, в частности, лицензирование деятельности частных компаний.

Аналогичного взгляда придерживается глава профсоюза работников ритуальных служб Антон Авдеев. По его мнению, государство должно определить критерии работы в сфере ритуальных услуг и обеспечить их соблюдение.